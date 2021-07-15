Врач объяснила возможность нового заражения COVID-19 после выздоровления

Врач-инфекционист Светлана Ищенко заявила, что человек, перенёсший коронавирусную инфекцию, сразу после выздоровления может заразиться новым штаммом, сообщает ТАСС.

После перенесённой инфекции обычно защитный иммуноглобулин G или антитела сохраняются примерно в течение шести месяцев. Однако коронавирус постоянно мутирует. Поэтому получается так, что человек защищён от одного штамма, но может заразиться другим сразу после выздоровления, — отметила инфекционист.

Она добавила, что ряд специалистов допускает наличие перекрёстного иммунитета, но от всех штаммов организм не защищён на 100%. Особенностью повторного заражения Ищенко назвала возможность облегчённой формы заболевания.

Сейчас наш опасный противник ковид меняется постоянно, поэтому отследить его свойства очень тяжело, — считает специалист.

Ранее стало известно, что основной целью коронавируса является не убийство носителя, а быстрое распространение в популяции. Об этом рассказал заместитель директора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний, профессор Владимир Чуланов. По его мнению, с высокой вероятностью можно говорить о том, что не исключено появление штамма, который будет обладать преимуществами перед своими собратьями именно с точки зрения распространения.