Врач объяснил, почему не стоит чистить уши ватными палочками

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Слишком часто и усердно чистить уши от серы не только бесполезно, но и опасно. Такое мнение высказал врач-отоларинголог из клиники «Город детства» Иван Лесков. По его словам, зачастую к нему приходят пациенты, повредившие слуховой проход ватными палочками и нуждающиеся в лечении.

На самом деле сера в ушах, пусть в небольшом количестве, но нужна. Она защищает кожу слухового прохода. Там кожа отличается от той, что у нас на руках или ногах. Там более крупные поры, из-за этого больше риск развития инфекции на коже, — пояснил он в интервью радио Sputnik.

Он уточнил, что часто инфекция в ухо попадает после купания в водоёмах. От этого как раз и защищает ушная сера, отметил Лесков. По словам медика, она имеет свойство самоэвакуироваться из ушей. В частности, это происходит при жевании.

Там рядом со слуховым проходом ‒ височно-нижнечелюстной сустав; когда вы жуёте, головка нижней челюсти двигается и массирует слуховой проход, и сера выходит, — заключил врач.

Ранее, как писал NEWS.ru, специалисты из Японии выявили несколько проблем с ушами, которые могут сигнализировать о серьёзных проблемах в организме. Как правило, пациенты не всегда обращают внимание на некоторое снижение слуха, однако это первый признак развития болезни Альцгеймера. Кроме того, медики призвали срочно обращаться к врачам, если появился звон в ушах. Причин этого явления может быть много, однако самыми опасными из них являются высокое давление или повышенный холестерин, а также опухоли и преэклампсии.