Врач назвала первые симптомы онкологического заболевания

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Постоянная усталость, потеря веса и снижение аппетита — одни из главных симптомов начинающейся онкологии. Об этом заявила главный внештатный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения РФ Любовь Дроздова.

Есть звоночки, когда есть какое-то ухудшение состояния в принципе — любые ситуации, связанные с потерей аппетита, немотивированным снижением массы тела. Это если мы говорим об онкологических заболеваниях, — цитирует её «Москва 24».

Она добавила, что насторожиться следует и при непроходящей усталости и слабости после отдыха. Однако это лишь общие симптомы и для уточнения диагноза стоит пройти врачебное обследование, считает Дроздова.

Ранее главный внештатный онколог Минздрава Андрей Каприн сообщил, что наиболее частые онкологические заболевания у мужчин и женщин разные.

По его словам, у сильного пола это, прежде всего, рак трахеи и бронхов, предстательной железы и желудка. У дам это чаще рак молочной железы и матки. И у тех, и у других в списке наиболее частых заболеваний также встречаются онкология кожи и ободочной кишки.

Специалист уточнил, что развитие рака только в 15–20% случаев обусловлено генетикой. Чаще многое зависит от образа жизни человека. Именно поэтому, рекомендовал онколог, следует своевременно проходить профосмотры, а также сократить факторы, которые могут вести к появлению рака: отказаться от курения, злоупотребления алкоголем и красным мясом, а также следить за своим весом, писал NEWS.ru.