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Врач назвал лучший способ диагностики коронавируса

08:54, 20 сентября 2021
Врач назвал лучший способ диагностики коронавируса Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Рентгенолог Андрей Бобков сообщил, что метод компьютерной томографии (КТ) позволяет лучше диагностировать коронавирус и определить уровень повреждения лёгких. Он уточнил в интервью порталу Sputnik, что КТ проводит сканирование тела человека послойно, формируя объёмное изображение.

По его словам, чаще всего КТ назначают, если при нормальной рентгенологической картине у пациента наблюдаются одышка, сильный кашель и падение сатурации. При этом доза излучения, которую получают пациенты во время КТ, некритична и не вызывает никаких осложнений. Однако у этого метода есть исключения, например, беременность.

Чувствительность КТ к COVID-19, способность выявить это заболевание в десятки раз выше. Где рентгенолог может видеть нормальную картину лёгочной ткани, на КТ именно в этом месте могут быть изменения, — уточнил Бобков.

Ранее эксперт рассказал, что за последний год в реанимацию стали чаще попадать дети с тяжёлой формой COVID-19, у которых поражены 90% лёгких. По его словам, теперь дети переносят инфeкцию гораздо тяжелее, а в 90% случаев после ИВЛ наблюдается летальный исход. При этом возраст лежащих на ИBЛ детей разный — от 1,5 до 17 лет.

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