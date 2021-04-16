Врач назвал актуальные советы народной медицины

https://static.news.ru/photo/7701530a-9fe3-11eb-81f8-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay

Народная медицина может быть полезна при незначительных заболеваниях, но даже в таких случаях стоит сначала посоветоваться с врачом. Например, ставить банки на спину при заболеваниях органов дыхания можно, но пневмонию они не вылечат.

Об этом с беседе с радио Sputnik рассказала врач-эндокринолог клиники МГУ, кандидат медицинских наук Зухра Павлова. Она отметила, что популярный «бабушкин метод» в виде банок получил научное обоснование, но не имеет такого мощного эффекта, какой ему приписывают некоторые пациенты.

Банка создает вакуум и усиливает приток крови. Конечно, кровоток в лёгких не увеличивается, но когда он увеличивается в коже в этой области, то и в близлежащих органах метаболизм усиливается. Поэтому определённое положительное воздействие это имеет, — сказала Павлова.

Однако при бактериальной инфекции лечиться надо антибиотиками, а не народными средствами. А лекарства должен назначать врач.

Также при тяжёлой простуде или ангине врач не рекомендует надеяться только на горчичники, мёд, лимон, имбирь или малиновое варенье. Пациент должен обратиться к врачу, выполнять его предписания, и уже по желанию может делать то, что безопасно — наносить йодную сетку, ставить банки и прочие процедуры.

Впрочем, по поводу эффективности той же йодной сетки вообще нет никаких исследований, отметила Павлова. Это всё на уровне чьего-то опыта, никем не подтверждённого, добавила она.

Ранее NEWS.ru писал, что «назначение» себе лекарств по советам знакомых или с помощью Интернета опасно для здоровья, предупредил врач.