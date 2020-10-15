«Впечатляющий опыт»: регдиректор ВОЗ оценил наработки РФ в борьбе с COVID

https://static.news.ru/photo/dcb775ce-0ee0-11eb-8417-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге высоко оценил подготовку властей РФ к пандемии и работу системы здравоохранения. Об этом он сообщил корреспонденту NEWS.ru в ходе онлайн брифинга ВОЗ.

Две недели назад Клюге побывал в Москве с первым рабочим визитом. Помимо встреч с различными чиновниками, отвечающими за борьбу с COVID, он посетил центр телемедицины в Москве.

Это был довольно впечатляющий опыт. Также отмечу тот положительный факт, что медработники получают компенсации, в том числе в форме страховки. Эта практика, которую мы продвигаем, наряду с экономической поддержкой. РФ была одной из первых стран, которая ввела микроэкономическую поддержку, — отметил директор Европейского регионального бюро ВОЗ.

Сейчас не только Россия, но и другие страны Европы столкнулись с ростом числа заболевших коронавирусной инфекцией. Но Клюге подчеркнул, что вводить те или иные ограничительные меры необходимо обдуманно:

Любая страна сталкивается с необходимостью соблюсти деликатный баланс между защитой здоровья, социальными и экономическими последствиями и благополучием народа. Я видел, что в Москве меры были ужесточены, и мы работаем в тесном контакте с Институтом показателей и оценки здоровья, чтобы спрогнозировать ситуацию, — подчеркнул Клюге.

Также эксперт выразил благодарность России «за её усилия, в особенности за планы правительства поделиться вакциной с другими странами».

Я очень ценю это, но всё-таки нужно дождаться окончания третьей фазы испытаний, — добавил представитель ВОЗ.

При этом он подчеркнул, что успешный опыт РФ в создании других вакцин, а также публикация результатов клинических испытаний в журнале Lancet дают большие надежды на то, что препарат будет успешным.

Первая российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа после успешного этапа клинических испытаний. Сейчас идёт её пострегистрационный период исследований на 40 тысячах добровольцах. Эта фаза завершится до конца 2022 года.

Параллельно с этим этапом исследований россиян намерены вакцинировать на добровольной основе. Ряд высокопоставленных чиновников, включая Сергея Собянина, уже сделали прививку, писал NEWS.ru.