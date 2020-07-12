ВОЗ сообщила о рекордном приросте числа заболевших COVID-19

https://static.news.ru/photo/e416cd18-c45f-11ea-9982-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Всемирная организация здравоохранения сообщает о рекордном суточном приросте заболевших коронавирусной инфекцией в мире. За последние 24 часа подтверждено 230 370 диагнозов COVID-19, умерли 5285 заражённых.

Больше всего случаев инфицирования сегодня фиксируется в Северной и Южной Америке — 6 540 222 и Европе — 2 907 654.Такие данные приводятся на сайте организации. Предыдущий рекорд прироста заболевших был установлен 10 июля — тогда за сутки были выявлены более 228 тысяч заражений.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились более 12,5 млн человек по всему миру, более 566 тысяч умерли, свыше 7 млн выздоровели. Россия занимает четвёртую строчку по количеству заразившихся в мире с 727 162 подтверждёнными диагнозами. На первом месте США — более 3,2 млн заболевших, на втором Бразилия — более 1,8 млн, на третьем Индия — более 849 тысяч. Также в первой десятке Перу, Чили, Мексика, Великобритания и ЮАР.

Ранее NEWS.ru писал, что стратегия Швеции по отказу от карантина во время пандемии коронавируса ради спасения темпов роста экономики обернулась провалом. Так считает экономист Джейкоб Киркегор из американского Института мировой экономики Петерсона. Из-за отказа королевства вводить карантин показатели Швеции по смертности в процентном отношении оказались в шесть раз хуже, чем в Финляндии и Дании, в 12 раз хуже, чем в Норвегии, и в 40 раз хуже, чем в США.