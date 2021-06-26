ВОЗ допустила масштабный локдаун в России из-за штамма «дельта плюс»

В ситуации с активным распространением штамма коронавируса «дельта плюс» следует вакцинироватья и продолжать носить маски. В противном случае придётся вводить локдаун. Об этом в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live» заявила официальный представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

Вакцинация плюс масочный режим, потому что вакцины самой по себе с «дельтой» недостаточно. Надо сейчас приложить усилия за короткое время, иначе локдаун, — сказала Вуйнович.

По её словам, вакцинация снижает возможность передачи вируса, в связи с чем снижается вероятность заболеть им в тяжёлой форме, поэтому делать прививки необходимо.

Только общий иммунитет и изменение поведения. Это значит даже, что нужны будут дополнительные меры, чтобы снизить распространение, — подчеркнула Вуйнович.

Ранее мелита Вуйнович рассказала о том, что штаммом коронавирусной инфекции «дельта плюс» можно заразиться, проходя мимо инфицированного этой мутацией человека без маски.