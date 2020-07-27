Власти Великобритании запустили программу по борьбе с ожирением

https://static.news.ru/photo/6651b0e4-d000-11ea-bb7d-fa163e074e61_660.jpg Фото: imagebroker/Giuseppe Graziano/Global Look Press

В Великобритании стартовала программа по борьбе с ожирением у населения, следует из сообщения пресс-службы правительства страны.

Так, согласно новой стратегии, в Соединённом Королевстве запрещается рекламировать на телевидении и в Интернете нездоровую пищу, а именно продукты с высоким содержанием жира, сахара и соли, начиная с утра и до девяти вечера по местному времени.

Кроме того, устанавливается запрет на продажу в супермаркетах страны вредной пищи по акциям и скидкам, а также на размещение данных продуктов питания на видных местах, возле касс и на входе.

Также крупные организации общественного питания Великобритании должны будут указывать калорийность на продаваемой навынос еде, уточняет Газета.ru.

Согласно данным правительства страны, в Соединённом Королевстве как минимум 63% взрослых и 33% детей имеют лишний вес.

Ранее NEWS.ru писал, что лечить ожирение нужно медикаментозно, а ограничения в рационе и диеты созданы для здоровых людей, считает врач-диетолог и руководитель клиники «Коррекция веса» Алексей Ковальков.

Основной причиной ожирения врач считает гормональные сбои в организме, при этом лишняя вредная пища, конечно, может добавить килограммов, но не спровоцировать болезнь. А ограничения в еде могут замедлить течение недуга, но не избавят от него.

Ожирением в медицине называется состояние, при котором масса тела человека увеличивается за счёт жировой ткани на более чем 20% от средних величин. ВОЗ считает ожирение эпидемией современности.