Власти Москвы не планируют массово переключать больницы на больных с COVID

https://static.news.ru/photo/cd0fa012-060a-11eb-907d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти пока не планируют массово переводить столичные больницы на работу с пациентами с коронавирусом.

У нас есть мобильные госпитали, которые страхуют эту ситуацию, поэтому мы в массовом порядке переводить больницы, которые оказывают плановую помощь, пока не собираемся. А отдельные корпуса, которые зарезервированы, — да, — приводит РИА Новости слова мэра.

Ранее NEWS.ru сообщал, что, по словам Собянина, в Москве ситуация с COVID-19 стабилизировалась, несмотря на то что в больницы продолжают поступать пациенты с коронавирусом.

3 октября в Москве скончались 29 пациентов, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. Общее количество смертей достигло 5343. За прошедшие сутки коронавирус официально подтвердили у 2884 жителей столицы, 896 из них были госпитализированы. Всего в Москве с начала пандемии диагноз COVID-19 подтвердился у 300 613 человек.