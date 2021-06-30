Вирусолог рассказала, как солнечный свет влияет на коронавирус

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Американские учёные из Университета Аризоны выяснили, что ультрафиолетовое излучение может ликвидировать коронавирусные частицы. Эту информацию подтвердила заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования профессор Елена Малинникова. Её слова приводят «Народные новости».

Специалист отметила, что эффективность ультрафиолетового излучения против любого штамма коронавируса была доказана ещё в начале исследования американских учёных. Малинникова считает, что достаточно пяти минут действия специализированных ламп, имитирующих излучение солнца, для уничтожения вируса.

Если прямые солнечные лучи попадают на заражённый предмет, безусловно, вирус будет уничтожен, — подчеркнула вирусолог.

Она добавила, что ультрафиолет эффективен против многих вирусов, которые вызывают респираторные заболевания.

Ранее руководитель лаборатории биологии и индикации арбовирусов НИЦЭМ имени Гамалеи профессор Александр Бутенко заявил, что рекомендация ВОЗ не проверять наличие антител перед прививкой от коронавируса связана с необходимостью ускорить процесс вакцинации населения.