Вирусолог объяснил отсутствие четвёртой волны коронавируса

В России нет четвёртой волны коронавируса. Об этом заявил вирусолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов. По его словам, сейчас всё ещё идёт третья, крайне длинная волна COVID-19, вызванная «дельта»-штаммом. Об этом он сообщил в эфире «Радио России».

Во-первых, третья волна затянулась. А во-вторых, получилось так, что было совсем небольшое снижение, а сейчас опять начался рост. Фактически разделения волн нет. То есть просто очень длинная третья волна. Она продолжается. Потому что вариант-то тот же — «дельта», который её вызвал, — признался Нетёсов.

Рост заболеваемости коронавирусом он объяснил тем, что образовались «новые круги» общения и из-за этого люди чаще болеют COVID. Нетёсов также отметил, что изначально «заболеваемость была очень высокой».

Ранее вирусолог Максим Скулачёв также усомнился в появлении четвёртой волны коронавируса в России. Он связал рост заболеваемости с тем, что осенью дети пошли в школу, а студенты — в университеты.