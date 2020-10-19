Вирусолог рассказал, зачем России сразу три вакцины от коронавируса

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В России разработано уже две вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, а скоро будет создана и третья. Такое многообразие не должно удивлять: специалисты объяснили, почему разработка трёх вакцин обоснована.

По мнению вирусолога Анатолия Альтштейна, лекарства много не бывает — им необходимо обеспечить всех, кто в ней нуждается. Он считает, что нельзя исключать распределение разных вакцин по регионам. Первая из них под названием «Спутник V», ставшая также первой в мире, была создана на базе Центра имени Гамалеи. Вторая — «ЭпиВакКорона» — была разработана в новосибирском центре «Вектор». Над третьей работают специалисты Центра имени Чумакова РАН.

Чтобы разработать хорошую вакцину, отвечающую всем требованиям, её еще надо произвести в достаточном количестве. Одной вакциной обеспечат одну часть населения, другой — другую. <...> Может, Москву будут обеспечивать московской вакциной, а Сибирь — прививать новосибирской. Самое главное, чтобы вакцины были эффективны и безопасны — приводит слова Альтштейна «Москва 24».

В свою очередь, врач-инфекционист Георгий Викулов убеждён, что вакцин может быть несколько не только потому, что необходимо отвечать нуждам большого количества людей. Важно также то, что у разных лекарственных средств разные разработчики, а также разные параметры и характеристики. И это в числе прочего обеспечивает конкуренцию.

Ещё одна причина, с точки зрения Викулова, заключается в том, что разные страны разрабатывают собственные вакцины. Он привёл в пример американский препарат «Ремдесивир», об эффективности которого заявляют в США. Медик обращает внимание на то, что 90% этой будет использовано для внутреннего пользования, и лишь 10% будет поставлено за границу. Это, уверен Викулов, стимулирует создание другими странами альтернативных препаратов.

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