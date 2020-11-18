Вирусолог рассказал, какие жидкости для полоскания рта убивают COVID-19

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Некоторые жидкости для полоскания рта способны убивать коронавирус. К такому выводу пришли британские исследователи из Кардиффского университета.

Вирусолог и автор исследования Ричард Стантон заявил, что действие жидкостей для полоскания рта на COVID-19 было проверено в лаборатории, поэтому сейчас учёные собираются провести полномасштабное исследование, можно ли их использовать для борьбы с коронавирусной инфекцией.

Наше исследование подтверждает публикации о том, что некоторые широко доступные жидкости для полоскания рта и борьбы с заболеванием дёсен могут деактивировать SARS-CoV-2 и другие коронавирусы. Тестирование было проведено в лаборатории на оборудовании, имитирующем полость рта и носа, — сообщил Стантон, слова которого приводит РИА Новости.

Он пояснил, что после лабораторных тестов стартуют клинические испытания, которые планируется завершить в начале 2021 года. Однако предварительные результаты доказали, что использование жидкости снижает концентрацию COVID-19 в слюне. Однако такой эффект достигается, если в растворе содержится как минимум 0,07% антисептика хлорида цетилпиридиния.

Стантон рассказал, что коронавирусы сильнее других бактерий и вирусов подвержены разрушению из-за наличия липидной оболочки. По его словам, в горле человека вирусы вырабатываются постоянно, потому важно выяснить, как долго сохраняется эффект после применения жидкости для полоскания рта и может ли он помочь сократить передачу вируса.

Ранее специалисты Массачусетского технологического института США создали защитную маску многоразового использования, которая уничтожает коронавирус. В основе маски металлический сетчатый фильтр. Он не задерживает вирус, но, пропустив внутрь, замедляет его и делает неактивным. С помощью батареи фильтр разогревается примерно до 90 градусов Цельсия и уничтожает вредоносные частицы.

Перед вдыханием очищенный воздух будет охлаждаться. Для защиты кожи от ожогов фильтр закрыт изоляцией из неопрена.

Маска существует пока только в виде концепта и ещё не прошла рецензирование научными и медицинскими экспертами. Разработчики полагают, что она будет востребована прежде всего медработниками, которые контактируют с заболевшими коронавирусом, писал NEWS.ru.