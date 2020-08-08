Вирусолог рассказал, как защититься от COVID-2019, если заболел член семьи

https://static.news.ru/photo/590a798c-d9b2-11ea-83a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Введение иммунной сыворотки от переболевшего коронавирусом поможет не заболеть членам семьи, в которой кто-то заразился COVID-2019. Этот препарат может создать у человека активный иммунитет.

О преимуществах такого метода профилактики рассказал URA.RU вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн. Отмечается, что введение в кровь сыворотки переболевшего коронавирусом называется пассивной иммунизацией.

Пассивная иммунизация хороша или в самом начале болезни, или как профилактика: в семье, где один человек заболел, остальным введут такую сыворотку, и тогда она поможет, — цитирует его издание.

Альтшейн заявил, что такая тактика эффективна только на ранних стадиях заболевания коронавирусом и для профилактики. Сама по себе сыворотка не вылечит от COVID-2019, но поможет сформировать иммунитет. Кроме того, она сильно облегчит течение болезни, если она началась.

Как ранее писал NEWS.ru, руководитель лаборатории в центре «Вектор» Ильназ Иматдинов не согласился с тем, что осенью человеческая популяция уже приобретёт коллективный иммунитет и в связи с этим вакцинация от коронавируса потеряет смысл. Он пояснил, что люди, переболевшие в лёгкой форме, приобретают иммунитет только на несколько месяцев и могут снова заболеть во время очередной волны COVID-19.