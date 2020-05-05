Вирусолог из РФ оспорил мнение шведского коллеги о заражении COVID-19

https://static.news.ru/photo/92ad35e0-8ee3-11ea-9ea2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альштейн не согласился с точкой зрения советника генерального секретаря ВОЗ Юхана Гизеке о том, что только мытьё рук и соблюдение дистанции являются преимуществами в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Есть специалисты, которые считают, что главный способ попадания вируса — через руки, когда мы касаемся лица грязными руками. Был американский врач, который рассказывал, что в его коллективе нет заражений из-за мытья рук и соблюдения тщательной гигиены. Но эти же врачи использовали защитные костюмы и прибегали к другим защитным мерам, — рассказал НСН учёный.

Ранее NEWS.ru писал, что по крайней мере два средства обеспечивают защиту от коронавируса нового типа. Это мытьё рук и соблюдение социальной дистанции. Об этом заявил советник шведского правительства и генерального секретаря Всемирной организации здравоохранения Юхан Гизеке. По его словам, именно на эти два метода борьбы с вирусом опирались шведские власти. По мнению эпидемиолога, вводить жёсткие меры нет необходимости, поскольку у всякого рода запретов нет научных обоснований. При этом он отметил высокую дисциплинированность шведов, которые прислушиваются к рекомендациям властей и соблюдают дистанцию.

ВОЗ объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года, 11 марта 2020 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 3,5 млн человек, погибли свыше 251 тысячи, выздоровели более 1,1 млн.

В России на 5 мая общее число инфицированных достигло 155 370 (+10 102 за последние сутки), 19 896 пациентов выздоровели (+1770 за последние сутки), умер 1451 человек (+95 за последние сутки). В Москве 80 115 заболевших (+5714 за последние сутки), 7870 выздоровели, 816 умерли.