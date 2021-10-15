Венесуэла станет первой зарубежной страной для экспорта «ЭпиВакКороны»

Россия начнет экспортировать вакцину «ЭпиВакКорона». Первой страной, куда она будет направлена, станет Венесуэла. Об этом рассказал вице-премьер Юрий Борисов, сообщает РБК.

Сделаем все возможное, чтобы обеспечить независимость Венесуэлы от западной фармпродукции, — приводит слова вице-премьера издание.

Как ранее заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, экспорт российских вакцин от коронавируса «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» может начаться к концу года. Однако он подчеркнул, что главной задачей является обеспечение препаратами внутренней потребности страны. Напомним, «ЭпиВакКорона» была разработана ФБУН «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии „Вектор“» Роспотребнадзора в Новосибирске.

Накануне вирусолог, сотрудник Новосибирского государственного университета и Университета Миннесоты Маргарита Романенко заявила , что эти вакцины не подходят для вакцинации и ревакцинации.

В свою очередь разработчики «ЭпиВакКороны» оценили её эффективность против «дельта»-штамма. По словам заместителя генерального директора учреждения Татьяны Непомнящих, эффективность вакцины не снижается. А заболеваемость COVID-19 среди полностью привитых «ЭпиВакКороной» составляет менее 1%.