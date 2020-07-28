«Вектор» начал клинические испытания вакцины от COVID-19

https://static.news.ru/photo/be13ec4e-d0ea-11ea-aeab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Игорь Иванко​/АГН «Москва»

Роспотребнадзор сообщил о начале клинических испытаний вакцины от коронавируса в центре «Вектор». Первый доброволец получил прививку 27 июля.

В настоящий момент он чувствует себя хорошо, передаёт РИА Новости. Ещё четыре человека получат препарат с интервалом в 72 часа. Это значит, что следующий пациент будет привит 30 июля.

Врачи будут вести стационарное наблюдение за самочувствием добровольцев.

Ожидается, что массовое применение российской вакцины от коронавируса станет возможным лишь в начале следующего года, сообщил источник в российском правительстве. Несмотря на то, что вакцину планируют зарегистрировать в начале августа, сначала она будет применяться избирательно. Первыми вакцинируют людей из так называемых групп риска: врачей и учителей, а также более полутора тысяч добровольцев. За добровольцами, находящимися в домашних условиях, будут наблюдать врачи, писал NEWS.ru.