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Вашингтон введёт требование о вакцинации для иностранцев

19:21, 20 сентября 2021
Вашингтон введёт требование о вакцинации для иностранцев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В администрации президента США подтвердили, что начиная с ноября в стране введут требование о полной вакцинации для прибывающих в страну совершеннолетних иностранцев. Таким образом в стране пытаются остановить распространение COVID-19, написал в Twitter помощник пресс-секретаря Белого дома Кевин Муньос.

Сегодня президент США объявил, что с начала ноября США будут требовать от взрослых иностранных граждан, въезжающих в США, быть полностью вакцинированными. Это строгая мера, нацеленная на то, чтобы остановить распространение COVID-19, — говорится в сообщении.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что США с ноября снимут ограничения на въезд в страну привитых от коронавируса пассажиров из ЕС и Великобритании.

Российские производители вакцины «Спутник V» продолжают переговорный процесс со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) по одобрению произведённого в РФ препарата. Ожидается, что вскоре делегация ВОЗ должна посетить Россию.

Накануне исследование испанских учёных доказало, что против нового «дельта»-штамма коронавируса российская вакцина эффективнее AstraZeneca и Sinopharm.

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