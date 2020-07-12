Вакцину от COVID-19 протестировали на обезьянах в Таиланде

https://static.news.ru/photo/2ab16eec-c445-11ea-8305-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chaiwat Subprasom/Global Look Press

Группа учёных старейшего в Таиланде Чулалонгкорнского университета успешно завершила тесты созданной ими вакцины от COVID-19 на обезьянах. Разработчики объявили о готовности приступить к испытаниям на добровольцах в октябре.

Мы закончили второй и последний этап тестов на обезьянах, теперь начнётся производство 10 тысяч доз вакцины, которые необходимы для тестов на людях-добровольцах, процесс производства завершится к октябрю. У нас уже есть заявления добровольцев, до конца сентября мы отберём пять тысяч человек, а в октябре первая группа будет вакцинирована. Мы планируем завершить эти испытания в ноябре, — заявил на пресс-конференции в Бангкоке директор программы по разработке вакцин университета Киат Ракрунгтхам.

Вместе с тем учёный подчеркнул, что ожидать готовности к массовой вакцинации от COVID-19 до середины 2021 года не следует, даже несмотря на серьёзные успехи учёных ряда стран. Он напомнил присутствующим, что в мире разрабатывается 129 разных вакцин от коронавируса, но только по 18 препаратам, в том числе вакцине, разработанной в Таиланде, работа «относительно близка к завершению».

Ракрунгтхам отметил, что вакцины активно разрабатываются в Китае, США и России и что в России испытания собственной вакцины на добровольцах уже завершены. Речь идёт о совместной разработке Национального исследовательского центра имени Гамалеи и Минобороны РФ. 10 июля стало известно, что стартовала итоговая стадия клинических исследований вакцины. Добровольцы чувствуют себя нормально, негативных реакций и побочных явлений на препарат у них нет. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что регуляторное одобрение этого препарата ожидается в августе-сентябре.

Минздрав США заключил контракт с Regeneron Pharmaceuticals стоимостью $450 млн на производство экспериментального средства от коронавирусной инфекции. Это «коктейль» REGN-COV2 двойного назначения, который может как предотвращать COVID-19, так и лечить заболевание. Основой препарата являются антитела к коронавирусу, полученные от мыши и человека. В его состав также включили набор специально отобранных иммуноглобулинов, которые не подавляют друг друга и обезвреживают вирус, сохраняя информацию о нём на случай повторного заражения.

Сейчас препарат проходит вторую и третью стадии клинических испытаний (на предмет лечения и предотвращения соответственно). Фирма рассчитывает завершить большую часть работ над средством осенью 2020 года, писал NEWS.ru.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились более 12,7 млн человек по всему миру, более 565 тысяч умерли, свыше 7 млн выздоровели.