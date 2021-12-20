ВОЗ: «омикроном» могут заразиться привитые и переболевшие COVID-19

Новый штамм коронавируса «омикрон» распространяется намного быстрее других вариантов, в частности «дельты». Люди, которые были привиты или переболели COVID-19, могут вновь заразиться, сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Аданома Гебрейесуса. По его словам, число умерших от коронавируса в мире составило 3,3 млн человек.

В настоящее время имеется устойчивое подтверждение того, что «омикрон» распространяется значительно быстрее, чем «дельта», и более вероятно, что люди, которые привиты или переболели, могут вновь заразиться, — сказал гендиректор ВОЗ.

Он добавил, что в 2021 году от коронавируса в мире скончалось больше людей, чем жителей планеты, умерших в 2020-м от ВИЧ, малярии и туберкулёза.

В свою очередь глава EMA Эмер Кук заявила в интервью Financial Times, что эффективность существующих вакцин против коронавируса снизилась с появлением «омикрон»-штамма. Пока неизвестно, насколько. Учёные пока не знают, можно ли компенсировать снижение эффективности препаратов за счёт ревакцинации, отметила она.

По словам вирусолога Александра Чепурнова, «омикрон» представляет особую опасность из-за постковидного синдрома и риска рекомбинации с другими штаммами коронавируса. По его словам, новая мутация COVID-19 не вызывает тяжёлого течения заболевания, однако ситуация со временем может измениться.