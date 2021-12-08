В России выявили минимальный прирост заражений COVID-19 с 13 октября

В России выявлено 30 752 новых случая заражения коронавирусом за сутки. Это является минимальным показателем за период с 13 октября. За всё время пандемии в России COVID-19 заразились около 9,9 млн человек, сообщается на сайте федерального оперштаба по борьбе с инфекцией.

Из больниц по выздоровлении за 24 часа выписаны 36 976 пациентов. Общее число выздоровевших на данный момент превышает 8,6 млн человек. Под наблюдением медиков остаются 1,6 млн россиян.

За сутки от коронавируса скончались 1179 человек. Всего с начала пандемии зафиксировано 284 823 летальных исхода.

В Москве прирост заражений за сутки составил 3004 случая. Выздоровели 3007 человек, 90 — умерли. Столица остаётся лидером в России по уровню заболеваемости и смертности от коронавируса.

В первую тройку также входят Санкт-Петербург (2209 заразились и 49 умерли за сутки) и Подмосковье (1854 и 54).

Ранее сообщалось, что врачи допустили возможность распространения в России нового штамма COVID «омикрон» в ближайшие недели. По их словам, единственным способом не допустить всплеска заболеваемости является вакцинация и соблюдение антиковидных мер.