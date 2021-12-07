В России ужесточили контроль на границах из-за штамма «омикрон»

Появление нового штамма коронавируса «омикрон» привело к ужесточению контроля в России. Однако границы страны пока закрывать не планируется. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

У нас сложилась, так скажем, своя практика. Так же как и оставшиеся страны в мире, мы ужесточили контроль. Но не закрываем своих границ, — сказала Попова.

По словам главы Роспотребнадзора, в настоящее время пограничная служба осуществляет контроль за россиянами, возвращающимися из Африки и других стран: в паспортах проверяют штампы государств, с которыми ограничено сообщение. Если такой штамп находят, данные передаются сотруднику Роспотребнадзора.

Вместе с коллегами работают и специалисты, и сотрудники органов внутренних дел, и человек должен в этой ситуации уехать в обсерватор. То есть здесь желание обойти есть. А вот возможности, я надеюсь, не будет, — подчеркнула Попова.

Она также рассказала о том, что на сегодняшний день с коронавирусом или его симптомами госпитализированы 24 россиянина, вернувшиеся из ЮАР. Всего же из этой страны вернулись около 100 граждан РФ.

Вот сейчас из общего количества приезжих там почти под сотню, госпитализировано уже из обсерватора в стационар 24 человека. В основном госпитализированы, потому что положительный ПЦР. Но и есть среди них люди, у которых ПЦР пока отрицательный, но клинические проявления появляются, — отметила Попова.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству выделить дополнительные средства на борьбу с «омикрон»-штаммом коронавируса до 10 декабря. Кроме того, до 15 декабря кабмин должен утвердить региональные планы действий по предотвращению распространения нового варианта COVID-19.