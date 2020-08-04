В Роскачестве рассказали о вреде и пользе свежевыжатых соков

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Богатые витаминами свежевыжатые фруктовые и овощные соки могут нанести и вред здоровью при их неправильном употреблении, предупредили специалисты Роскачества.

Для того чтобы в напитке сохранились витамины, его надо выпить через 15–20 минут после приготовления, так как многие полезные вещества разрушаются под воздействием воздуха, перепада температур, а также в результате длительного хранения, передаёт ТАСС.

При этом избыток фруктозы, так же как и чрезмерное употребление сахара, вредит здоровью. Фруктоза перерабатывается только в печени, а та её часть, которая не преобразовалась в глюкозу для получения энергии, сразу «уходит» в жир. Это приводит к излишнему накоплению жировых отложений, в том числе и в печени. Для приготовления сока достаточно 3–4 фруктов или 6–8 овощей.

Пищевые кислоты (лимонная, яблочная, щавелевая и другие), содержащиеся во фруктах и овощах, вызывают эрозию зубной эмали, причём более выражено их воздействие при употреблении фруктов в виде сока. Поэтому после употребления таких напитков, чтобы понизить кислотность, рекомендуется прополоскать рот водой.

Не стоит пить фруктовые соки на голодный желудок, особенно при наличии болезней ЖКТ и нарушения углеводного обмена, так как кислоты и фруктовый сахар раздражают слизистые оболочки желудочно-кишечного тракта.

Отдельно специалисты Роскачества отметили, что несмотря на пользу соков в составе сбалансированной диеты здорового человека, так называемое очищение организма на соках связано с риском для здоровья, особенно для людей с диабетом и нарушениями углеводного обмена, а нехватка пищевых волокон в диете плохо влияет на кишечник. Также при очищении на соках в организм поступает мало незаменимых жирных кислот. Такая методика похудения чревата быстрым набором веса после отказа от неё, дисбалансом электролитов из-за обильного поступления в организм жидкости и нехватки минеральных веществ.

Как писал NEWS.ru ранее, медик рассказала, как правильно питаться, чтобы снизить уровень холестерина в крови. Это вещество, скапливаясь в сосудах, образует бляшки, которые сужают их для кровотока. В результате развивается воспаление и появляются тромбы.