В РФ начнутся клинические испытания препарата от COVID-19 на основе плазмы

https://static.news.ru/photo/87022578-97ae-11eb-a9fd-96000091f725_660.jpg Фото: rostec.ru

Российские учёные приступят к клиническим испытаниям препарата против COVID-19 «КОВИД-глобулин», созданного на основе плазмы крови переболевших людей.

Как передаёт ТАСС, Минздрав РФ выдал разрешение на проведение второй и третьей фазы клинических исследований. В ходе исследований медики проверят эффективность и безопасность препарата в качестве дополнительного лечения при стандартной терапии пациентов с коронавирусом. Применять «КОВИД-глобулин» планируется в медицинских организациях в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Оренбурге, Краснодаре, Казани, Рязани, Самаре, Смоленске и Ярославле.

«КОВИД-глобулин» стал первым в мире зарегистрированным препаратом против COVID-19 такого типа. Его разработкой занималась дочерняя компания Ростеха. Для создания лекарственного средства столичные медучреждения передали корпорации 2,5 тонны биоматериала переболевших москвичей.

Ранее, как сообщал NEWS.ru, комитет Госдумы по охране здоровья намерен предложить Министерству здравоохранения использовать методы альтернативной медицины для профилактики COVID-19, а также реабилитации больных, переболевших им, и лечения пациентов с коронавирусом, которые болеют в лёгкой форме. В качестве средств народной медицины члены комитета предложили использовать различные биологически активные добавки (БАД): куркуму, пихту, фенхель, чеснок, чёрный перец, асафетиду, пажитник, имбирь, лимон, эвкалипт, масло чайного дерева и сосны, лаванду, мёд, корицу, настойку прополиса, кориандр, а также лечение пиявками.