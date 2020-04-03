В правительстве Москвы разъяснили действие закона о нарушении самоизоляции

https://static.news.ru/photo/cd1b52b8-75dc-11ea-a7c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

В московском правительстве разъяснили, как понимать закон о нарушении самоизоляции. В первую очередь полиция будет заниматься теми, кто собирается группами, и теми, кто болен коронавирусом или должен сидеть на карантине после контакта с заражённым или приезда из-за рубежа.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал соответствующий закон 2 апреля. Его нарушители могут быть оштрафованы на 4 тысячи рублей или на 5 тысяч, если они воспользовались своим транспортным средством.

Одно из самых эффективных средств борьбы с коронавирусом — это соблюдение социальной дистанции. Эти требования нужны, чтобы люди друг к другу относились более ответственно, не собирались в группы. А сколько их будет: два человека, три, четыре — неважно, — сообщил РИА Новости министр правительства Москвы, начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.

Он отметил, что речь при этом не идёт о тех, кто проживает вместе. За соблюдением новых порядков будет следить полиция. Увидев группу людей, сотрудник вначале проведёт разъяснительную беседу, но в случае оказания сопротивления и отказа разойтись может оштрафовать.

Если вам нужно в магазин, аптеку, в медицинский пункт, на работу, можно спокойно идти, никто не ограничивает в этом. Но мэр, правительство призывают к тому, чтобы люди не гуляли просто так, — сказал Данчиков.

С 30 марта Сергей Собянин ввёл «режим всеобщей самоизоляции». Жителям столицы запретили покидать дома без крайней необходимости. Исключения — поход в ближайший магазин, аптеку и поликлинику, выгул собак и вынос мусора. Не запрещено перемещаться на личном автомобиле и такси, во всех общественных местах следует соблюдать дистанцию от других людей.

Аналогичные правила распространились на многие регионы России. Помимо этого президент Владимир Путин продлил объявленную ранее нерабочую неделю до конца апреля.

Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 2923 случая COVID-19. К утру 3 апреля было подтверждено 448 новых случаев заражения. Среди новых заболевших 199 человек в возрасте от 18 до 45 лет.

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