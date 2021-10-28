В Подмосковье с 8 ноября планируется ввести QR-коды

В Московской области после 8 ноября «с большой долей вероятности» могут ввести QR-коды для посещения ресторанов и сферы услуг. Об этом заявил в ходе обращения к жителям региона губернатор Андрей Воробьёв. Его слова приводит РИА Новости.

Я допускаю вполне, что после 8-го числа мы <...> должны открыть все услуги, массовые, рестораны и так далее, и я с большой вероятностью предполагаю, что это будет по QR-кодам, — сообщил губернатор.

Также Воробьёв назвал процент не привитых от COVID-19 в Подмосковье. По его данным, среди госпитализированных с заражением коронавирусом такие граждане составляют порядка 80%.

Ранее телеведущий Дмитрий Киселёв сравнил не привитых от коронавируса жителей России с социопатами. По его словам, в стране умирают именно невакцинированные.