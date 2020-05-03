В Минздраве заявили о невозможности уничтожения коронавируса

Главный эпидемиолог Минздрава Николай Брико заявил, что искоренить коронавирус не удастся. Она станет одним из этиологических агентов ОРВИ.
Можно констатировать, что эпидемия COVID-19 уже сегодня вошла в историю как чрезвычайная ситуация международного значения, — цитирует Брико «Парламентская газета».
По словам эпидемиолога, на ситуацию с пандемией влияют такие факторы, как демография и природно-климатические условия.
ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. На сегодняшний день в мире выявлено более 3,4 млн заражённых. От болезни скончались 243 тысячи человек, а выздоровели более одного миллиона.
Как ранее информировал NEWS.ru, жители России рассказали о своих планах после завершения периода самоизоляции.