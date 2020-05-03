В Минздраве заявили о невозможности уничтожения коронавируса

https://static.news.ru/photo/4ee62f64-8d4f-11ea-82f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Главный эпидемиолог Минздрава Николай Брико заявил, что искоренить коронавирус не удастся. Она станет одним из этиологических агентов ОРВИ.

Можно констатировать, что эпидемия COVID-19 уже сегодня вошла в историю как чрезвычайная ситуация международного значения, — цитирует Брико «Парламентская газета».

По словам эпидемиолога, на ситуацию с пандемией влияют такие факторы, как демография и природно-климатические условия.

ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. На сегодняшний день в мире выявлено более 3,4 млн заражённых. От болезни скончались 243 тысячи человек, а выздоровели более одного миллиона.

Как ранее информировал NEWS.ru, жители России рассказали о своих планах после завершения периода самоизоляции.