Россияне рассказали о своих планах после завершения самоизоляции

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Жители России рассказали, чем планируют заняться после завершения пандемии. Опрос провёл сервис для путешественников OneTwoTrip.

Большинство респондентов (86%) намерены встретиться с друзьями и родными. Около 70% заявили о желании отправиться на прогулку в парк. Мечтают уехать в путешествие порядка 67% опрошенных. Более 60% ждут, когда наконец-то смогут здороваться за руку со своими знакомыми, а 63% хотят пойти в ресторан.

ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. На сегодняшний день в России выявлено 134 686 случаев заражения. От заболевания выздоровели 16 639 человек, а скончались 1 280 пациентов.

Ранее NEWS.ru информировал, что главврач московской больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко назвал условие для взрыва эпидемии коронавируса в России.