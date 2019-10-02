https://static.news.ru/photo/2201d562-e533-11e9-9cb9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Руководитель лаборатории оценки безопасности биотехнологий и новых источников пищи Федерального центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Минздрава РФ Надежда Тышко заявила, что до сих пор нет никаких доказательств, что генно-модифицированные организмы (ГМО), входящие в некоторые продукты питания, могут быть вредны.

Все ГМО, которые разрешены в настоящее время в Российской Федерации — они безопасны для использования в пищу, — заявила она радиостанции «Говорит Москва».

По словам Тышко, этикетка с надписью «Без ГМО» имеет только юридическую ценность, так как предусмотрена законом о защите прав потребителей и техническим регламентом таможенного союза. Она также пояснила, что генно-модифицированные организмы создаются с применением методов генной инженерии, что существенно понижает стоимость таких продуктов.

Как писал News.ru, эксперты Роскачества рассказали, как должна выглядеть маркировка продукта: необходимо обратить внимание на наименование продукции, состав, вес, дату изготовления и срок годности. Также на этикетке должны быть обозначены условия хранения продукта, условия хранения после вскрытия упаковки, название изготовителя, информация о пищевой ценности. Кроме того, на этикетке товара должна находиться информация о компонентах, полученных с применением генно-модифицированных организмов (ГМО).