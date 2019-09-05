Проблемы экологии и климата являются причиной 20% дополнительных смертей в России. Об этом заявил директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава РФ Алексей Киселёв-Романов.
Вклад экологии и климата в увеличение смертности — где-то 20%, — цитирует его
РИА Новости.
Киселёв-Романов отметил, на заболеваемость также влияют перепады погоды.
Ранее Минприроды сообщил, что города с самым загрязнённым воздухом находятся в Сибири. Согласно данным ведомства, Абакан возглавил рейтинг городов с самым грязным воздухом и почвой.
В ведомстве заявили, что главной причиной загрязнения воздуха в самых грязных городах России является бензопирен. Он попадает в атмосферу во время отопительного сезона.