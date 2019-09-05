https://static.news.ru/photo/10b56c22-d054-11e9-aea0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gazprom/Instagram.com

Проблемы экологии и климата являются причиной 20% дополнительных смертей в России. Об этом заявил директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава РФ Алексей Киселёв-Романов.

Вклад экологии и климата в увеличение смертности — где-то 20%, — цитирует его РИА Новости .

Киселёв-Романов отметил, на заболеваемость также влияют перепады погоды.

Ранее Минприроды сообщил, что города с самым загрязнённым воздухом находятся в Сибири. Согласно данным ведомства, Абакан возглавил рейтинг городов с самым грязным воздухом и почвой.

В ведомстве заявили, что главной причиной загрязнения воздуха в самых грязных городах России является бензопирен. Он попадает в атмосферу во время отопительного сезона.