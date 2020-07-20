В Минобороны заявили о завершении клинических испытаний вакцины от COVID-19

https://static.news.ru/photo/4998859c-ca45-11ea-95fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минобороны РФ успешно завершило финальную фазу клинических испытаний вакцины от коронавируса, которые проводились совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

Главный военный клинический госпиталь имени академика Н. Н. Бурденко утром 20 июля покинули последние добровольцы, сообщает РИА Новости со ссылкой на военное ведомство. Агентство отмечает, что у них у всех после вакцинации выработался иммунный ответ на коронавирус.

Никаких побочных действий, осложнений или нежелательных реакций, жалоб на состояние здоровья со стороны добровольцев на момент выписки не выявлено, — пояснили в Минобороны.

Государственная регистрация препарата начнётся после обработки в центре имени Н. Ф. Гамалеи данных осмотров, анализов и опросов добровольцев.

Ранее NEWS.ru сообщал, что телеведущий и врач Александр Мясников рассказал, какие препараты могут служить для профилактики коронавируса у групп с факторами риска до получения вакцины. По его словам, мощным оружием являются моноклональные антитела. Они представляют собой новый класс лекарств, уже применяемых в клинической практике.