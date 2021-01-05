В Мексике медсестра после прививки Pfizer оказалась частично парализована

https://static.news.ru/photo/6de531d6-5021-11eb-a802-fa163e074e61_660.jpg Фото: Radek Petrasek/CTK/Global Look Press

В Мексике выявлен случай тяжёлой формы побочных эффектов при вакцинации от коронавируса препаратом совместного производства американской Pfizer и немецкой BioNTech. Медсестра, которой сделали прививку, через несколько часов оказалась частично парализована.

Карла Сесилия Перес была госпитализирована в отделение интенсивной терапии местной больницы. У неё случился частичный паралич рук и ног, а также проявились затруднения речи. Возраст пациентки не уточняется.

Женщине поставили диагноз «энцефаломиелит» — это опасное заболевание, связанное с нарушением функций спинного и головного мозга. Сообщается, что ранее у неё случались острые аллергические реакции на некоторые виды антибиотиков.

Сейчас Карла Перес находится в стационаре в стабильном состоянии. Родственники пострадавшей призвали провести дополнительные исследования препарата, который вызвал тяжёлые побочные эффекты у Перес, информирует SDPnoticias.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Португалии женщина, работавшая медсестрой, скончалась после прививки от коронавируса производства Pfizer. По мнению главы НИЦ им. Гамалеи Александра Гинцбурга, к летальному исходу, вероятнее всего, привела острая аллергическая реакция на препарат.

Ранее лекарственный департамент Эстонии предоставил данные о проявлениях побочных эффектов от вакцины Pfizer и BioNTech спустя несколько дней после того, как в стране началась массовая вакцинация населения.

Среди наиболее частых жалоб после вакцинации встречаются сообщения о боли в месте укола, мышечных и головных болях, невысокой температуре, слабости, утомляемости и ознобе. При этом в ведомстве указывают, что любые вакцины могут вызывать подобные симптомы, эти проявления должны проходить в течение нескольких дней.