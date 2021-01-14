В МЧС рассказали о главных ошибках россиян во время крещенских купаний

https://static.news.ru/photo/ccdeb622-5732-11eb-b506-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В процессе крещенских купаний верующие допускают ряд ошибок, которые могут иметь негативные последствия. Об этом рассказал начальник отдела госинспекции по маломерным судам МЧС Андрей Печенин.

По его словам, главные ошибки заключаются в длительном ожидании на морозе своей очереди погрузиться в прорубь и употреблении спиртных напитков перед процедурой.

Представитель ведомства также отметил, что не следует долго находиться на холоде в обнажённом виде, расхаживая у купели и фотографируясь. Кроме того, он порекомендовал пожилым людям, имеющим какие-либо заболевания, не рисковать здоровьем и отказаться от погружения в купель, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что врачи назвали людей, которым категорически противопоказаны крещенские купания. К таковым относятся те, кто перенёс инфаркт или инсульт, а также имеющие простуды. Не рекомендовано окунаться в прорубь и привившимся от коронавируса.

Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко, в свою очередь, заявил, что не считает пандемию коронавируса препятствием для крещенских купаний. При этом он напомнил о соблюдении мер предосторожности и дистанции между людьми.