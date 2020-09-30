В Крыму впервые за 15 лет превышен порог по заболеваемости гриппом и ОРВИ

https://static.news.ru/photo/93c1d8b0-0309-11eb-8bf5-fa163e074e61_660.jpg Фото: J.M. Guyon - Copyright 2013/CandyBox/Global lOok Press

Впервые за 15 лет на территории Крыма был превышен эпидемиологический порог по ОРВИ и гриппу, сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму Наталья Пеньковская.

На сегодняшний день у нас эпидемические показатели превышены на территории Республики Крым на 11%. И на 17% эпидемический порог превышен в городе Симферополе, — приводит её слова «МК в Крыму».

За последнюю неделю на территории полуострова на 34% участились случаи заражения внебольничными пневмониями, уточнила она, добавив, что взрывного роста числа заболевших коронавирусом в регионе пока не фиксируют.

Ранее NEWS.ru сообщил, что за последние 24 часа в России подтвердили 8481 новых случаев заражения коронавирусом. Количество заболевших в Москве превысило 2,3 тысячи человек.