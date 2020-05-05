В Госсовете обсудили введение масочного режима в России

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Люди с бронхиальной астмой тяжелее других переносят любые вирусные инфекции, в том числе и коронавирус. Об этом заявил главный врач медицинского центра «Лидер медицины», педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.

По его словам, россияне с астмой, как и с другими хроническими болезнями лёгких, должны строго соблюдать режим самоизоляции. При выходе на улицу им надлежит следить за социальной дистанцией и носить...