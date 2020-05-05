В Госсовете обсудили введение масочного режима в России

Рабочая группа Государственного совета по противодействию COVID-19 обсудила введение обязательного масочного режима в России. Несколько регионов уже обязали жителей надевать медицинские маски в общественных местах.
Совещание 5 мая провёл московский мэр Сергей Собянин, передаёт «Интерфакс». Члены Госсовета также обсудили текущую обстановку и прогнозы развития эпидемии COVID-19, расширение охвата тестирования, выплату пособий безработным и другим пострадавшим россиянам, закупку оборудования для больниц.
Отдельно подняли вопрос о «расширении продажи медицинских масок».
Как писал NEWS.ru, число заражённых коронавирусом россиян превысило 155 тысяч, увеличившись на 10 тысяч за минувшие сутки. Умерли более 1,4 тысячи заболевших. Более половины российских пациентов с COVID-19 — жители Москвы.
Добавьте наши новости в избранные источники