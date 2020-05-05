Здоровье

В Госсовете обсудили введение масочного режима в России

14:29, 05 мая 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рабочая группа Государственного совета по противодействию COVID-19 обсудила введение обязательного масочного режима в России. Несколько регионов уже обязали жителей надевать медицинские маски в общественных местах.

Совещание 5 мая провёл московский мэр Сергей Собянин, передаёт «Интерфакс». Члены Госсовета также обсудили текущую обстановку и прогнозы развития эпидемии COVID-19, расширение охвата тестирования, выплату пособий безработным и другим пострадавшим россиянам, закупку оборудования для больниц.

Отдельно подняли вопрос о «расширении продажи медицинских масок».

Как писал NEWS.ru, число заражённых коронавирусом россиян превысило 155 тысяч, увеличившись на 10 тысяч за минувшие сутки. Умерли более 1,4 тысячи заболевших. Более половины российских пациентов с COVID-19 — жители Москвы.

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