В бундестаге объяснили долгое признание «Спутника V»

Европа не одобрит официально российский «Спутник V», пока европейские препараты не отработают вложенные в них средства. Более дешёвый аналог вакцины от коронавируса создаёт ненужную конкуренцию, заявил депутат бундестага Вальдемар Гердт в беседе с «360».

Вложены большие, огромные суммы в разработку прививочного материала. Теперь запускать на рынок аналог, конкурента, возможно, даже более дешёвого, [невыгодно], — признался Гердт.

По его мнению, на первом месте стоит окупаемость проекта, а не эффективность вакцины, так что Евросоюз боится, как бы «Спутник V» не вытеснил европейские препараты с рынка. Схожего мнения придерживается и американский политолог Эндрю Корыбко.

ЕС боится, что его собственные вакцины и вакцины США как партнёра ЕС не выдержат конкуренции, если «Спутник V» будет одобрен. Они знают, что многие европейцы охотнее привились бы российским препаратом, чем теми, которые сейчас доступны в их странах, — резюмировал Корыбко.

Ранее стало известно, что туристам, привитым от коронавируса российской вакциной «Спутник V», могут разрешить въезд в Израиль. Власти одобрили соответствующую инициативу, но она должна быть утверждена кабмином страны.