В Британии рассказали о смертельной опасности парацетамола

Специалисты из Эдинбургского университета выяснили, что длительный приём парацетамола увеличивает вероятность инсульта и болезней сердца. Он опасен для людей с повышенным артериальным давлением, сообщает журнал Circulation.

В университете провели исследование с участием 110 добровольцев, у которых наблюдается высокое кровяное давление в анамнезе. В течение двух недель часть из них четыре раза в день принимала парацетамол, а другие — плацебо. При этом две трети добровольцев также принимали лекарства от гипертонии.

По итогам исследования оказалось, что у участников в среднем повысилось артериальное давление. После того как добровольцы перестали принимать парацетамол, их давление вернулось к привычному уровню.

Специалисты считают, что при постоянном приёме препарата риск инсульта или сердечных заболеваний повышается примерно на 20%.

Ранее стало известно, что кодеиносодержащие обезболивающие препараты опасны для здоровья при неосторожном употреблении. Частое их применение может привести к повреждению печени, почек или вызвать острый панкреатит, предупредила британский фармацевт Джулия Геррини. Пристрастие к препаратам может вызвать долгосрочные психические проблемы, уточнила эксперт.