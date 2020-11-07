В Британии нашли новую причину тяжёлого течения COVID-19

https://static.news.ru/photo/68913310-2213-11eb-970a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тяжёлое течение болезни у человека, заражённого COVID-19, может быть вызвано дефицитом витамина D. К такому выводу пришли британские врачи, которые исследовали статистику заражения и смертности от коронавируса.

Их работа показала, что в регионах, где распространён сезонный дефицит витамина D, чаще регистрируются случаи тяжёлого течения инфекции, сообщает газета Express.

Дефицит витамина D является доминирующим фактором риска тяжёлого коронавирусного заболевания, — заявил доктор Гаррет Дэвис.

Он добавил, что полноценным исследование может быть, если изучать проблему в течение года, а с момента вспышки коронавируса прошло менее 365 дней. При этом Дэвис отметил важность витамина D для иммунитета. По его мнению, витамин способен защитить организм от проникновения коронавируса.

Вирус нацелен на белковый шип на поверхности клеток, называемый ACE2, который является частью ренин-ангиотензиновой системы (РАС), — пояснил Дэвис.

По его словам, реплицирующийся коронавирус может истощать белок ACE2, вызывая «цитокиновый шторм».

Это то, что убивает людей, — уточнил специалист.

Достаточный уровень витамина D способен помочь в предотвращении неконтролируемого воспаления, подчеркнул учёный.

Ранее NEWS.ru сообщал, что научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии диетолог Наталья Денисова рассказала, какие продукты полезны для профилактики заражения коронавирусом. По её словам, в период пандемии следует восполнить дефицит витамина D. В этом могут помочь таблетки или капли, а также ряд продуктов, в том числе жир морских рыб, желток яиц и молочная продукция, отметила она.