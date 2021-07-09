Учёный назвал реальное число переболевших COVID-19 больше одного раза

Российский вирусолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов развеял миф о том, что многие болеют коронавирусом два и более раза. В беседе с РИА Новости он сообщил, что, как правило, пациенты болеют один раз.

Те, кто переболели несколько раз, они переболели по своему собственному мнению. Я знаю несколько таких людей. Они пишут, что «у меня были симптомы, значит, я переболел», — рассказал учёный.

Он обратился к таким людям и к тем, кто им верит. Нетёсов напомнил, что как минимум 15 вирусных инфекций вызывают острые респираторные заболевания. Более того, существует четыре инфекции, от которых человек может потерять обоняние и вкус.

Чтобы выяснить точно, что именно подхватил пациент, нужно пройти полную лабораторную диагностику. Нельзя просто утверждать, что человек несколько раз переболел, на основе ощущений без доказательств.

Вирусолог добавил, что люди потом очень удивляются, когда после теста на антитела выясняется, что их нет. Впрочем, есть реально доказанные случаи повторного заболевания — обычно это случается, когда человек заразился сначала одним штаммом, а потом подхватил другой. Но это один случай на 100–200 тысяч человек.

«Азитромицин», которым часто лечат больных COVID-19, оказался бесполезен в борьбе с заболеванием. Об этом ранее сообщила пресс-служба Европейского общества клинической микробиологии (ECCMID).