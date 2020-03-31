https://static.news.ru/photo/747a1b10-735e-11ea-9808-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Американские учёные провели исследование на грызунах, в результате которого выяснилось, что коронавирус SARS-CoV-2 при относительной влажности воздуха от 40 до 60 процентов распространяется значительно хуже, чем в условиях более низкой или высокой влажности.

Инфицированные грызуны чаще передают вирусные частицы по воздуху неинфицированным соседям в условиях низкой влажности, — говорится в докладе, опубликованном на сайте Йельского университета.

Учёные пришли к выводу, что сухой воздух упрощает перемещение вируса в помещении и ослабляет способность дыхательных путей выводить вирусные частицы. При этом повышенная влажность воздуха также создаёт благоприятные условия для распространения вируса, так как позволяет ему чаще оседать на поверхностях. Исследователи порекомендовали поддерживать в помещениях 50-процентную влажность воздуха при помощи увлажнителей.

Как писал NEWS.ru, главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико полагает, что Россия уже подходит к пику заболеваемости коронавирусом, однако количество больных может ещё увеличиваться. Эпидемиолог считает, что число заболевших коронавирусом начнёт снижаться в ближайшее время благодаря принимаемым мерам. Кроме того, по его словам, коронавирус относится к числу ОРВИ, активность которых резко падает в апреле-мае.