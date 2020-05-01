Учёные выявили аномальную патологию, ведущую к смерти при COVID-19

https://static.news.ru/photo/2ed31b24-8bba-11ea-9c8b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Ирландские учёные заметили, что чаще всего пациенты, у которых был выявлен коронавирус, погибали от странной аномалии.

Специалисты Ирландского центра сосудистой биологии и Королевского колледжа хирургов в Ирландии заметили, что у больных COVID-19 происходило «аномальное» свёртывание крови. В итоге у них образовывались микротромбы в лёгких.

В дополнение к пневмонии, поражающей альвеолярные мешочки в лёгких, мы также обнаружили сотни тромбов по всему лёгкому. Подобная ситуация не наблюдается при других типах лёгочной инфекции, — рассказал один из авторов исследования профессор Джеймс О'Доннелл.

По его словам, пациенты с более высоким уровнем свёртываемости крови были более подвержены тяжёлой форме коронавируса, пишет портал Eurekalert.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. По всему миру COVID-19 заболели более 3 млн, свыше 227 тысяч пациентов умерли, более 973 тысяч выздоровели.

Ранее NEWS.ru писал о том, что представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что в настоящее время нет научных доказательств связи между сделанными от различных заболеваний прививками и иммунитетом от коронавируса.