Учёные выяснили, кому грозит затяжной коронавирус

https://static.news.ru/photo/d7e25eba-1d18-11eb-b3b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dalibor Gluck/CTK/Global Look Press

Специалисты из Королевского колледжа Лондона рассказали, кто чаще всего сталкивается с затяжным течением COVID-19.

Согласно данным учёных, каждый 20-й пациент с коронавирусом испытывает симптомы болезни в течение восьми недель и более. При этом длительность заболевания можно спрогнозировать в самом начале.

Чем больше симптомов у пациента проявляется на первой неделе заболевания, тем выше вероятность затяжного COVID-19, — пояснили авторы исследования.

Они уточнили, что на длительность болезни влияют возраст, пол и индекс массы тела. Изучив данные почти 4200 пациентов с коронавирусом, учёные установили, что риск затяжного COVID-19 растёт вместе с возрастом больного. Так, лечение длится дольше у около 10% пациентов в возрасте от 18 до 49 лет, а среди лиц старше 70 это значение достигает 22%.

Также выздоровление занимает больше времени у больных с высоким индексом массы тела. При этом мужчины в полтора раза чаще женщин страдают от затяжного течения коронавируса, однако это касается, прежде всего, молодых людей, передаёт Express.

Ранее NEWS.ru писал, что эксперты Имперского колледжа Лондона рассчитали коэффициент летальности от коронавирусной инфекции COVID-19. При этом, как утверждают специалисты, они учли и устранили неточности предыдущих исследований.