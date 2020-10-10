Учёные рассказали, почему опасно пить кофе до завтрака

https://static.news.ru/photo/368a0c2a-0ac6-11eb-935b-fa163e074e61_660.jpg Фото: David & Micha Sheldon/imagebroker.com/Global Look Press

Специалисты британского университета Бата заявили, что привычка пить кофе до еды опасна для здоровья.

В ходе исследования учёные проверили анализы 29 добровольцев, чтобы выявить связь между уровнем инсулина и употреблением бодрящего напитка натощак. Участникам эксперимента после сна давали кофе с сахаром, калорийность которого была равна полноценному завтраку. После этого их будили на несколько минут каждый час и предлагали чёрный кофе, а после — сладкий напиток.

Исследователи установили, что плохой сон и употребление кофе оказали влияние на уровень сахара в крови, который вырос на 50%. По их мнению, это происходит из-за неспособности организма усваивать глюкозу сразу после пробуждения.

Специалисты рекомендуют пить бодрящий напиток во время завтрака или после него, чтобы максимально снизить опасность для здоровья, передаёт Focus.de.

Как писал NEWS.ru, группа учёных из Австрии установила, что люди, любящие джин-тоник, чёрный кофе и другие продукты с горьким вкусом, имеют склонность к различным психическим отклонениям.