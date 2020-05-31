Учёные предложили эффективное лечение от редкого рака крови

https://static.news.ru/photo/8bc2aab0-a3ee-11ea-9d0e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Группа исследователей выяснила, что редкий тип рака крови — внутрисосудистая крупноклеточная b-клеточная лимфома — может получить эффективное лечение благодаря препарату Рутиксимабу.

Клиническое исследование 38 пациентов, у которых при постановке диагноза отсутствовали нарушения ЦНС, показала высокую перспективность стандартной химиотерапия в комплексе с препаратом.

Так 76% пациентов смогли достигнуть двухлетней выживаемости без ухудшения состояния. Поражение нервной системы произошло только у 3% пациентов. При этом токсичность лечения была низкой, а побочные эффекты легко устранялись, пишет «МедикФорум».

Как сообщал NEWS.ru, исследователи из Университета Темпл обнаружили противовоспалительные свойства у куркумина — основного компонента специи куркумы. По мнению учёных, вещество способно подавить распространение рака крови, поджелудочной железы, кишечника, костного мозга и простаты.