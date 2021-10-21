Учёные обнаружили, что распространение COVID-19 носит сезонный характер

Коронавирус, так же, как и вирус гриппа, реагирует на изменения температуры и влажности. Испанские учёные, которые обнаружили это, считают, что COVID-19 со временем, скорее всего, станет регулярной сезонной инфекцией. Об этом они написали в журнале Nature Computational Science.

Вопрос о том, является ли COVID-19 настоящим сезонным заболеванием, становится центральным, так как это имеет важнейшее значение для определения эффективных мер вмешательства, — сообщил руководитель исследования Ксавьер Родо.

Исследователи из Барселонского института глобального здравоохранения (ISGlobal) изучили с помощью цифрового моделирования связь между климатом и заболеваемостью COVID-19 в разных географических точках. Выяснилось, что высокая старость передачи вируса в глобальном масштабе были связана с более низкими температурами и влажностью. В тёплое время вирус ослабевал.

Кроме того, учёные предложили, что вентиляция в помещениях позволит сократить время нахождения взвешенных частиц, переносящих вирус в воздухе.

Ранее инфекционист объяснила высокую заболеваемость COVID в России сезонностью и новым штаммом «дельта», который оказался заразнее своего предшественника.