Учёные обнаружили, что распространение COVID-19 носит сезонный характер
Александр Чеков
Александр Чеков
18:20, 21 октября 2021
Фото: Marcus Brandt/dpa/Global Look Press
Читайте нас в Google Новости
Коронавирус, так же, как и вирус гриппа, реагирует на изменения температуры и влажности. Испанские учёные, которые обнаружили это, считают, что COVID-19 со временем, скорее всего, станет регулярной сезонной инфекцией. Об этом они написали в журнале Nature Computational Science.
Вопрос о том, является ли COVID-19 настоящим сезонным заболеванием, становится центральным, так как это имеет важнейшее значение для определения эффективных мер вмешательства, — сообщил руководитель исследования Ксавьер Родо.
Исследователи из Барселонского института глобального здравоохранения (ISGlobal) изучили с помощью цифрового моделирования связь между климатом и заболеваемостью COVID-19 в разных географических точках. Выяснилось, что высокая старость передачи вируса в глобальном масштабе были связана с более низкими температурами и влажностью. В тёплое время вирус ослабевал.
Кроме того, учёные предложили, что вентиляция в помещениях позволит сократить время нахождения взвешенных частиц, переносящих вирус в воздухе.
Ранее инфекционист объяснила высокую заболеваемость COVID в России сезонностью и новым штаммом «дельта», который оказался заразнее своего предшественника.