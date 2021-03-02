Учёные назвали опасную для сердца пищевую привычку

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Механизм, вызывающий заболевания сердца, может быть запущен диетой с высоким содержанием жиров. К такому выводу пришли учёные из Университета Рединга.

Специалисты изучили влияние рациона мышей на уровень окислительного стресса в клетках сердца. При этом часть грызунов получала 45% потребляемых калорий за счёт жира, 20% — из белка и 35% — из углеводов, сообщает портал MedicalXpress.

Такая диета привела к развитию у животных окислительного стресса. Причём клетки сердца становились в 1,8 раза больше из-за сердечной гипертрофии. Во всём виноват оказался белок Nox2, активированный большим количеством жира.

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