Учёные назвали напиток, который снижает артериальное давление

Чёрный чай помогает гипертоникам в борьбе с повышенным артериальным давлением при регулярном употреблении. Этот неизвестный ранее эффект любимого многими напитка открыли учёные из Университета Западной Австралии. Результаты их исследования были опубликованы в журнале American Journal of Clinical Nutrition.

Результаты исследования показывают, что некий компонент чёрного чая, помимо кофеина, может влиять на скорость изменения артериального давления в ночное время, — сообщили авторы работы.

Исследователи провели сбор данных о том, как влияет употребление этого напитка на мужчин и женщин, страдающих от повышенного систолического артериального давления. В ходе эксперимента участники должны были выпить в день на выбор не менее трёх чашек чёрного чая либо другого напитка, содержащего кофеин, однако в котором отсутствуют флавоноиды. В дальнейшем показатели давления оценивались при поступлении, в первый день эксперимента, а также спустя три и шесть месяцев.

В итоге стало известно, что чай по сравнению с другим напитком больше влиял на стабилизацию систолического и диастолического давления. И если в дневное время изменения были незначительными, то ночью снижение составляло до десяти процентов. Эффект наблюдался в первые же сутки и сохранялся на протяжении шести месяцев эксперимента, вне зависимости от изначальных показателей артериального давления и частоты сердечного пульса испытуемых.

Ранее стало известно о подобном эффекте при употреблении в пищу семян чиа. Популярный у приверженцев здорового образа жизни суперфуд оказывает серьёзное воздействие на сердечно-сосудистую систему.