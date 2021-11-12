Россиянам назвали оригинальный продукт для снижения давления

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Кандидат медицинских наук Николай Крючков и научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины доктор медицинских наук Сергей Токарев рассказали, что через три месяца после вакцинации титр антител в организме человека падает в три раза, через полгода — в 10 раз. По словам специалистов, по этой причине переболевших и привитых россиян нужно обязательно ревакцинировать. Об этом сообщает URA.RU.

У нас очень низкие темпы ревакцинации, и происходит „утечка“ иммунитета приличная. Это большая проблема, как сделать так, чтобы люди, которые изначально вакцинировались и переболели, вовремя получили очередную дозу вакцины и...