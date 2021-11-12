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Россиянам назвали оригинальный продукт для снижения давления

04:27, 13 ноября 2021
Россиянам назвали оригинальный продукт для снижения давления Фото: aproduct22.ru
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Эффективным продуктом для снижения артериального давления являются семена чиа. Популярный у приверженцев здорового образа жизни суперфуд способен оказывать серьёзное воздействие на сердечно-сосудистую систему. Об этом в интервью РИА Новости рассказала диетолог Ольга Чунтонова.

По словам диетолога, входящие в состав семян жирные кислоты позволяют снизить уровень холестерина в крови, что является хорошей профилактикой атеросклероза.

Очищая стенки сосудов от атеросклеротических бляшек, семена предотвращают болезни сердечно-сосудистой системы. В составе в большом количестве есть магний и калий, которые влияют на показатели артериального давления, — сказала Ольга Чунтонова.

Она также добавила, что упомянутые свойства служат рекомендацией для добавления этих семян в рацион гипертоников, а вот при гипотонии их употреблять не следует, так как они могут спровоцировать ещё большее снижение давления.

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