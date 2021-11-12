Учёные назвали пользу холода для здоровья человека

Адаптация к холоду приносит пользу здоровью и общему самочувствию, сообщает Live 24. Исследования учёных демонстрируют, что прохладная температура помогает сжигать больше калорий.

Нидерландские учёные выяснили, что при температуре 15–18 градусов внутри помещения увеличивается активность бурого жира и человек тратит больше калорий. Участники эксперимента, которые провели при такой температуре шесть часов, сообщили о том, что привыкли к ней и стали ощущать её как комфортную.

В свою очередь Сюзанна Сьоберг из Копенгагенского университета продемонстрировала в исследовании эффективность плавания в холодной воде. Пловцы, привыкшие к тренировкам в ней, тоже сжигают больше калорий, чем те, кто плавает при комфортной температуре. Аналогично помогает сбросить вес и другая активность, вроде катания на лыжах или коньках — главное, при холодной температуре.

Ранее ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что самый холодный зимний месяц январь будет максимально близким к климатической норме по температуре. А вот декабрь и февраль, согласно прогнозам, окажутся немного теплее положенных значений.